大陸女星唐嫣學生時期就有「中戲校花」封號，在2004年被大導演張藝謀選中為「奧運寶貝」，在閉幕式表演後就成功出道，至今已是頂流女星之一；近日北京冬奧如火如荼進行中，唐嫣18年前舊照也被挖出，一身紅旗袍拉二胡在人群中特顯眼，但一些網友發現她越來越漂亮，差點認不出她。

唐嫣在大陸人氣相當火，她從出道後演出多部影視作品成績都開紅盤，像是《仙劍奇俠傳三》、《金玉良緣》、《何以笙簫默》、《克拉戀人》和《錦繡未央》等；事業順利，感情生活也很令人稱羨，和男星羅晉結婚後幾乎被捧在手心寵，2021年更生下一個寶貝女兒。

唐嫣18年前當「奧運寶貝」時舊照被挖出。(圖/ 摘自微博)

儘管最近唐嫣沒有新作品，但北京舉辦冬奧，她特殊的出道方式又被拿出來討論，2004年唐嫣還是中央戲劇學院大二學生，她幸運地和其他13名女同學，被國際名導張藝謀選為「奧運寶貝」，經2個月訓練後到雅典在第28屆奧運閉幕式演奏，在表演的女學生中特別亮眼，回大陸後就正式出道。

而唐嫣當年表演的畫面也被挖出，她紮起一頭俐落乾淨的馬尾，穿著旗袍在台上露出燦爛笑容演奏，看起來十分清新有活力，另外還有和張藝謀的合照；不過，網友都被唐嫣18年前嫩樣驚豔，青春少女感都滿出來，身材也維持得很好，但不少人認為唐嫣現在蛻變更成熟，差點認不出18年前的她。