金宇彬（左起）、林周煥、李光洙受趙寅成之邀來當打工仔。（愛奇藝國際站提供）

車太鉉、趙寅成主持韓國實境秀《偶然成為社長》第2季，首集就迎來重量級嘉賓，因罹癌休養2年、終於回歸螢幕的金宇彬，與李光洙、林周煥一起擔任工讀生，而平均身高超過188公分的3人，一出場客人竟認不出，還一度以為是男團「BTS」，趙寅成搞笑介紹：「他們是剛出道的新人。」車太鉉則說是想要戰勝「BTS」而打造的新人男團「BBS」。

金宇彬、李光洙、林周煥首次擔任打工仔，站在空蕩蕩的店裡，顯得不知所措，原本精心打扮帥氣現身的金宇彬，一出場立刻被要求穿上橘色圍裙上工，站在門口略顯尷尬，委屈跟李光洙說：「哥哥也不在意我們，客人也不在意我們。」詢問應該怎麼辦，李光洙提醒得趁這時候，看看店內販售物品都擺在哪裡。但首次面對奶奶級客人要找豆芽時，3人東找西找都找不到，最後才被奶奶提醒，應是豆芽還沒到貨。

本季出發前往羅州，車太鉉、趙寅成原以為是上次小超商規模，到現場才發現是當地的大型特價超市，2人當場崩潰喊「這太大了，不行啊」，當下只想把車轉頭開走，超商外到處是堆成山的大件商品，車太鉉立刻發現外頭還停有摩托車，驚呼：「看來還要外送啊！」走進超市中，又看見裡頭有不少「店中店」，包含鮮肉店和小吃部，不只要下廚料理，還要經營肉舖賣鮮肉。

但迅速打起精神向老闆夫婦學習「超商常識100條」，趙寅成也化身天菜大廚，擺出專業架勢很有幹勁的完成小吃部烏龍麵湯底，豐富食材讓人看了直流口水。首日營業，趙寅成帥氣樣貌就吸引女客人注目，但高顏值也有碰壁的時刻，有少女客人來店裡購物，趙寅成拿著購物籃想幫忙提東西，還親切說「我就待在妳的身邊」，結果秒被少女以「不用了」回絕，讓他只能尷尬退下。

下集預告中，社長趙寅成開始做兩份工作，車太鉉則像是暴風後靈魂出竅般被榨乾，打工三人組一開店就挫折連連，李光洙在收銀台遇到困難，成人型道歉機器人，不斷與客人道歉。大夥簡直精疲力盡，成大字睡倒在休息室，金宇彬則直喊「我們是否需要再找找兼職生」。接下來還有超豪華打工陣容，包含金憓秀、韓孝周、「AOA」雪炫等都將現身。《偶然成為社長2》每週五在愛奇藝國際站和friDay影音同步跟播。