網路交友小心為上，一名男網友分享，他先前透過交友軟體與一名火辣的姐姐視訊電愛，不小心照對方的要求下載一個App，導致手機聯絡人外洩，事後遭對方勒索10萬元，否則將外流視訊影片。所幸最後男網友以機智化解危機，文章曝光旋即引起網友熱議。

這名男網友在論壇《Dcard》心情板發文分享經歷，標題即自爆「我的影片外流了…」，他透露16日時在交友軟體上跟一位姐姐聊色，情投意合下兩人便開始視訊，而他想起曾有人在網路進行視訊時被盜錄恐嚇，因此謹慎的戴上口罩遮蔽長相。

原PO表示，他最終不敵女網友的要求，還是脫下口罩，但僅有露出嘴唇與下體，而他傻傻照對方的要求下載一個App後，才驚覺自己的手機通訊錄全數外洩，果真事後對方一改原先態度，露出詐騙集團的真面目，並要求他匯款10萬元，否則將外流剛才視訊的性愛畫面。

原PO續說，他思量後便心一橫，決定乾脆讓影片外流，而該詐騙集團向他表明這並非玩笑，他則重申自己真的要讓影片外流，因為影片未露臉，再加上他長的不差，說不定有人喜歡，而詐騙集團見勒索失敗，還惱羞撂話，「好！你給我等著，XXX是你爸對吧，看好！」

至於事情如何落幕？原PO則說，後來他的爸爸有收到影片，但爸爸安慰他之後，就立刻封鎖對方，而他通訊錄上的友人，全都表示沒收到詐騙集團的聯繫。原PO還自嘲寫下，他發文是想警世，提醒各位男性不要太衝動，如果衝動也要記得保護自己。

男網友發文分享自己遭到詐騙的經驗。（翻攝自Dcard）

文章曝光在網路上，迅速衝上熱門文章，不少網友紛紛在留言區大讚原PO的處理方式與樂觀積極的態度，「你很勇喔」、「你處理得很好耶」、「你太猛了 哥」；還有網友幽默表示，「我手機沒聯絡人，我都直接爽爽視訊」。