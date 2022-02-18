台糖公司為活化土地，將釋出台中市東區萬坪商業區精華地及埔里福興溫泉區大面積商業地，18日公開舉辦招商說明會，不僅吸引聯聚、陸府、豐邑、潤泰、惠宇、達麗、清景麟等實力雄厚的各地建商派員到場，包含零售服務業的遠東、微風、全聯、統一超、大買家、三好國際酒店，以及壽險業的國泰人壽、南山人壽等逾30家「大咖」業者均派員參與，場面相當熱絡。

台糖公司這次將釋出3筆台中糖廠東區商業區土地，換算總開發面積達萬坪，招商設定地上權年限30+40年。其中，兩筆屬第二之一種商業區，土地面積約2.67公頃，開發權利金暫定1.8億元；另第三之一種商業區，土地面積約0.66公頃，開發權利金0.97億元。

台糖公司中彰區處經理黃進添表示，在台中車站鐵路高架化、大智路開通等公共建設更新，逐漸完善都市縫合，而干城地區大型住商開發案、三井LaLa Port購物中心及豐邑機構「浩瀚湖濱城」住商大樓等百億開發案進駐，未來區域發展愈來愈熱鬧，台中東區前景看好，目前正是進駐投資台中東區、共創區域繁榮的好時機。

黃進添強調，本次推出的3筆土地包含第二之一種商業區及第三之一種商業區，皆為臨30公尺進德路之大面積素地，位於台中車站周邊享有良好交通區位，而在商業設施櫛比鱗次的同時，卻擁有讓人心曠神怡的自然湖景公園，極具發展商辦、旅宿、百貨商場以及休閒娛樂之潛力。

台中在地開發商表示，目前要在台中舊市區找到完整的大面積土地不容易，三井LALAPORT購物中心預料將帶來不少購物人潮，但是否值得投資則還要再進一步詳細評估。

此外，台糖公司今日同步釋出南投「福興埔里溫泉區」6.7公頃的旅館區及商店服務區土地，以設定地上權方式公開招商。埔里福興溫泉區由台糖與南投縣政府合作開發，位於埔里交流道北側、投76線福興路上，全區面積總計55.6公頃，除配置完善公共設施，園區內旅館區及商店服務區，可供興建旅館、飯店，以及特色賣店、地方農產品販售使用。