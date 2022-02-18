宋江即將舉辦全球粉絲見面會。（Netflix提供）

27歲韓國男星宋江因有著「天使臉孔魔鬼身材」，戲劇、綜藝、廣告代言和雜誌拍攝邀約不間斷，出道2年後就被Netflix相中力捧，演出的作品都在Netflix播出，因而被韓媒譽為是「Netflix兒子」，Netflix也寵兒無極限，首次舉辦的韓星全球粉絲線上見面會就獻給宋江，將在旗下YouTube頻道「THE SWOON」進行直播，同時還提供繁體中文等多種語言字幕。

宋江演出Netflix獨家的《喜歡的話請響鈴》系列影集，及由《鬼怪》導演李應福執導的《Sweet Home》男主角，不僅吸引全球粉絲注意， IG追蹤人數更是暴增25倍，2021年與「國民爺爺」朴仁煥一起演出改編自被譽為「傳奇人生網路漫畫」的《如蝶翩翩》，與資深老將攜手締造出賺人熱淚的感人力作，有層次且說服人心的演技再度擄獲不同年齡層觀眾的心。接著更與韓韶禧主演《無法抗拒的他》，浪子形象讓粉絲邊罵宋江是渣男，卻又同時迷戀上他「男人不壞女人不愛」的魅力。如今在與朴敏英共演的《氣象廳的人們：社內戀愛殘酷史篇》裡，飾演對天氣預報有無限熱忱的預報員，才播出第二集就被網友笑稱宛如「餓虎撲羊」火速和職場上司朴敏英發生親密關係，2人之間即將展開甜蜜且刺激的辦公室姊弟戀，讓許多姐姐粉絲們相當期待接下來的發展。

這次宋江全球粉絲線上見面會中將準備豐富的問答及有趣的測驗，讓粉絲們有機會一窺宋江的日常生活小秘密，節目長度預計為1個小時，以英語為主頻道進行直播，並會同步提供繁體中文、日文、泰文、西班牙文、葡萄牙文、越南文、印尼文等多國語言的即時字幕翻譯，想參加線上見面會的觀眾不需購買門票，只要在3月4日台灣時間晚上7點，打開Netlfix旗下YouTube頻道「THE SWOON」即可零時差和宋江一起同樂。《氣象廳的人們：社內戀愛殘酷史篇》每週六、日晚上11點在Netflix與韓國同天更新。