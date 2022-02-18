播出長達41年的新聞專題節目《華視新聞雜誌》，本周開始正式交棒新一任主持人Siku Yaway，製作人陳汎瑜十分稱讚她播報新聞的專業與採訪的視野，身為泰雅族的她也特別關心原住民議題，去年製作的專題「遠距教學背後的秘密」，曾採訪拍攝到學童在水蜜桃果園上課的畫面，反映偏鄉遠距教學的困境與弱勢，在高雄「希望之橋」明霸克露橋被洪水沖擊斷裂時，她也第一時間到現場採訪災區救援、物資運送的新聞，獲得許多觀眾的反饋與喜愛。

Siku Yaway是台北醫學大學畢業的高材生，記者工作資歷7年，曾是友台的晚間新聞主播，去年甫加入有「獎座製造機」之稱的《華視新聞雜誌》團隊，就遇到了許多考驗，過去以採訪每日新聞為主的她，花了許多時間重新適應採訪專題，她說：「光從題目發想就很不一樣，要找怎樣的受訪者，拍攝什麼樣的畫面，都需要想得更充足。」剛開始一則專題新聞被製作人陳汎瑜整整來回退稿了一個禮拜，製作人還找來整組記者來一起看報導提供意見，讓她壓力相當得大，還被攝影嫌新聞帶過音時的聲音沒感情、太像在朗讀，在她逐一調整後獲得大家肯定，去年底參與的專題新聞「疫情經濟學」報導更入圍現代財經新聞獎-影音財經專題獎的肯定。

日前首次進棚錄影與拍攝宣傳照，聊到首錄是否有什麼改進的地方時，Siku Yaway笑說：「我很不會穿高跟鞋，現在還在學習中，有時候不注意腳就會開開的，會需要其他人幫忙提醒。」透露她平常很喜歡爬山，工作也常會需要去山林裡面做田野調查，所以穿運動鞋比較方便，也比較習慣。而面對首次拍攝宣傳照，她心情也是相當緊張，一時間還不知道該如何擺Pose，還特地換了一套泰雅族服表達自己身份與擁抱族群文化。Siku Yaway十分感謝前一任主持人陳璽鈞，不管是播報的站姿、表情與說話方式都教了她很多，期望能向前輩看齊。而首錄當日也恰巧是她的生日，Siku Yaway說出了她的生日願望「希望節目能收視長紅，能以自己的身份讓族群的聲音讓更多人聽見，傳到更遠的地方」。

《華視新聞雜誌》製作人陳汎瑜表示，未來的專題節目面向會持續多元化，不僅找了二位分別有客語認證的記者和原住民泰雅族身份的記者，也期望找到一位有水下攝影執照的新聞攝影師，讓新聞的角度與內容能更寬廣。《華視新聞雜誌》每周六晚8點在華視新聞52台(華視新聞資訊台)、每周五晚11點10分在華視主頻播出。