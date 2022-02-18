響應台中市政府「五箭分流」疫苗施打政策，開放社區民眾揪團打疫苗。豐邑機構社區經營「豐生活」年後號召旗下社區，集結豐邑大砌四方、興大里美及中港層峰共72人，一起打疫苗，加強社區的安全防護，成為台中市第一個成功揪團打疫苗的社區大樓。

台中大里區衛生所日前協助率領醫療團隊，進駐到豐邑「大砌四方」社區裡進行疫苗接種服務。該社區住戶有許多已是接種第三劑疫苗，有少數是接種第二劑，還有人這次才打第一劑。由於在自家樓下就可打疫苗，大大提高住戶接種的意願。

豐邑機構表示，社區揪團打疫苗這件事並不容易，要先登記住戶意願，統計人數，確認施打疫苗數量夠多，再聯繫衛生單位協助媒合診所，配合時間地點，確定有足夠的疫苗跟醫護人員可以協助施打，才能夠確定成行。過程中充滿許多不確定因素，但豐邑一一克服。

豐邑機構秉持服務豐邑社區家族的精神，希望社區住戶疫苗接種率越高，社區整體的保護力也就跟著提升，大家進出染疫的風險就可以降低，是保護自己也保護家人。