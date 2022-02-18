婆媳相處一直是已婚女性的一大人生考驗。有名網友在臉書分享，除夕時帶綜合水果禮盒回婆家，豈料，婆婆卻嫌棄禮盒中的草莓吃了會倒楣，甚至將禮盒退貨，但她腦筋一轉，將水果禮盒帶回娘家，媽媽不但不嫌棄還直呼禮盒好漂亮，讓她覺得婆家與娘家也差太多。

一名網友在臉書粉專「靠北婆婆2.0」投稿，稱她除夕回婆家圍爐時，買了一盒包裝精美的水果禮盒要送長輩，禮盒內是巨大草莓和特大櫻桃，殊不知，婆婆看到草莓時，卻說吃了會倒楣，又說櫻桃都是進口的不用吃太多；但隔日初一時，婆婆卻要她拿著除夕帶來的精美水果禮盒去廟裡拜拜，拜完之後又把水果禮盒退還給她。

原PO表示，她初二時，把被婆婆退貨的水果禮盒帶回娘家，而媽媽一看到就稱讚水果禮盒好漂亮，還打包一鍋湯讓她帶回家，原PO經過這次的經驗，也直呼「婆家、娘家完全兩樣情！」

女子除夕送水果禮盒給婆家，反遭婆婆酸吃草莓會倒楣，臉書貼文一出引發網友罵聲連連。（翻攝自靠北婆婆2.0）

網友看到此貼文紛紛留言表示「婆，媽兩個女人差別」、「真沒水準跟家教，以後還是對自己媽媽好就好了」、「開口就沒好話的真的令人OOXX …」、「第一次聽說吃草莓會倒霉⋯」、「婆婆沒口福」、「她沒那個吃好東西的命」、「會倒霉還拿去拜拜 什麼邏輯？」。

還有網友留言反虧原PO婆婆「那她可能也不能吃人參，吃了會往生」、「不懂吃 就別理了 以後都買芭樂就好」、「猴子只能吃香蕉…她才能跟財神爺交個朋友」。

女子除夕送水果禮盒給婆家，反遭婆婆酸吃草莓會倒楣，臉書貼文一出引發網友罵聲連連。（翻攝自靠北婆婆2.0）