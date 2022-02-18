三立媒體集團董事長林崑海14日晚間因病辭世，享壽70歲。未來三立電視台的走向如何？引人關注。不過，也傳出三立在2007年差點被時任國民黨立委蔡正元買下、由綠轉藍的往事。最後，林崑海向銀行借貸13億元，買回所有股權，也宣告蔡正元無緣入主三立。

根據《TVBS新聞網》2007年11月21日報導，當時三立有17%股權是香港一家基金公司所有，時任國民黨立委的蔡正元結合外資，欲向香港基金公司，以一股65元的高價，買下持有的三立電視台17%股權。蔡正元當時受訪表示，是三立的香港股東想賣三立17％的股票，因此找上他的美國朋友。

三立董事長林崑海則回應，「那不是我的權力，那是外商的權力」，但林崑海認為，10幾%不能影響整個三立！

不過這件事到2008年2月，急轉直下，林崑海向銀行借貸13億元，買回所有股權；也宣告有意搶購的蔡正元，無緣入主三立。林崑海在短短2個月籌到13億元，蔡正元認為三立的原始股東政商實力相當雄厚。

林崑海當時聲明，整件交易完全是商業考量，不要泛政治化，買回股權跟挺不挺綠毫無關係，這13億花的值得。