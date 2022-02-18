韓團「2PM」尼坤（Nichkhun）在主演驚悚片《凝弒》中，飾演藝術品修復師提姆，必須修復一幅詭異的女子畫像，預告裡提姆說「你知道蒙娜麗莎嗎？有人說，當你凝視著她的眼睛，也會感覺到她在看你」，由泰國人氣女星查雅妮（Chayanit Chansangavej）飾演的女主角小儒也神秘喊「只要視而不見，它就無法傷害你」，究竟封印在畫裡的駭人秘密是什麼？誰又會揭開藏在詭異畫像裂痕下的驚悚真相？一場直搗你內心最深層恐懼的驚悚謎團即將引爆。

【凝弒】Cracked 精采預告 ~ 3/11 畫中有話

電影描述小儒（查雅妮飾）在藝術家父親過世後繼承了2幅毀損的女子畫像，她找來藝術品修復師提姆（尼坤飾）修復這2幅作品，以便轉售賺取醫治女兒眼疾的費用。修復過程中，陸續發生一樁樁無法解釋的恐懼事件，宛如解開了封印在畫作中的駭人秘密，小儒開始惡夢連連產生幻覺、女兒出現一些令人不寒而慄的異常行為、威脅生命的意外更不斷發生。

《凝弒》是尼坤的第4部泰國電影作品，將展現不同以往的暗黑魅力對於突破形象反差，尼坤說：「這是我第1次演出恐怖片，我喜歡挑戰自己，不管是變換新造型，或是嘗試不同以往的角色以及劇本類型，對我來說都是很大的突破。以往我給人的形象都是陽光暖男，在《凝弒》中，觀眾可以看到完全不一樣的我！」將於3月11日在台上映。