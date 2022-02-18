對於是否決定參選桃園市長一事，羅智強今（18）日晚間在臉書披露，「支持羅智強選桃園市長」的社團，今天竟然破6000人，他也希望這6000人的社團，可以變成60000人、600000人，可以變成團結的聲音，也可以變成「前進」的動力！

2022桃園市長之戰逼近，國民黨傳出要以協調徵召方式選出下屆桃園市長人選，目前被點名的人選已有藍委魯明哲、萬美玲以及前新聞局長蘇俊賓。資深媒體人趙少康則力薦台北市議員羅智強，對此，羅智強表示，謝謝趙少康，自己會好好思考參選的問題。

而羅智強今（18）日晚間在臉書披露，「支持羅智強選桃園市長」的社團，今天竟然破6000人加入，這是他始料未及的數字，時至今日，他仍然在沉澱自己的想法。他也希望這6000人的社團，可以變成60000人、600000人，可以變成團結的聲音，也可以變成前進的動力！

羅智強直言，原先以為支持者們在敗選後會一路沮喪，他也準備好接受大家的負能量，鼓勵大家將眼淚擦乾，繼續為民主而努力。但意外的，一路上走來，得到的是選民滿滿的祝福和關懷。有民眾看到他，眼淚奪眶而出；有民眾看到他，大手一抓，「抱緊處理」；更有民眾氣撲撲的對他說：「台北市長你為大局忍讓已經夠了，桃園市長請你為我們而堅強！」

羅智強強調，這些聲音他都放在心裡，希望可以變成團結的聲音、前進的動力，感謝大家！