台中28歲王姓女子到苗栗工作，日前不慎發生工安事故，右腳重傷截肢，未料公司對此冷漠以對，除了只給10萬撫恤金打發外，老闆娘更語出驚人「截肢而已不嚴重啦，裝義肢就能走了」，引發公憤，對此老闆娘表示是看王女心情低落，才想「鼓勵開導」。

王女在苗栗某包裝廠工作，日前操作機台時，因包裝袋破損，上前塗漿糊時司機未發覺，直接將貨物載走，機台的紅外線安全裝置也失靈沒感應到她，導致貨物開始運轉，將她的腳捲入機器內，造成粉碎性骨折。由於地方醫院設備不足，王女被轉送至台中醫院，醫師評估後認為狀況不樂觀，只能右腳截肢，讓王女相當崩潰。

事後卻傳出公司不但未依規定通報主管機關，甚至最初只想包一萬元紅包打發，讓王女無法接受，卻遭主管冷嘲熱諷，還被踢出LINE群組，協調後公司仍僅願意補貼10萬元撫卹金。其中老闆娘更是語出驚人，對王女說「截肢而已，不嚴重啦，裝義肢就能走了」，消息傳出後引發全民憤慨。

根據《自由時報》報導，朱姓老闆娘稱10萬元僅是慰問金，醫療費用公司後續都會支付，薪資也會造給，至於冷血的「截肢不嚴重」說，朱女則稱是因為看到王女心情低落，才會試圖打氣，給對方「鼓勵開導」，用比較樂觀的說法，沒有嘲諷意圖。