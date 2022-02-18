一名女網友分享，她與交往5年的男友原計畫要結婚，但男友卻把結婚基金用來斗內直播主，耗費逾萬元，讓她氣炸決定與對方分手。文章曝光後，不少網友狂讚原PO當機立斷，太英明。

這名女網友18日論壇《Dcard》感情板分享，她與男友交往約5年，兩人有結婚的共識，因此開設共同帳戶努力積攢結婚基金，兩人約定好每個月都需要各自存錢進去，她也一度覺得兩個人的未來相當幸福美滿。

原PO話鋒一轉，她幾日前確認該帳戶，發現存款金額很少，但她確認自己每月有固定轉入金額，詢問男友卻得到「最近沒錢」的支支吾吾回應，事後她意外瞥見男友信箱中的手機儲值明細，才發現男友在去年12月與今年1月，前後在「UP直播」上花錢儲值買鑽石，共計花費1萬780元。

女網友發現男友在UP直播上課金，花費逾1萬元。（翻攝自Dcard）

原PO的男友認為斗內直播主只是個人娛樂，花掉的錢再賺就好，但原PO無法接受。（翻攝自Dcard）

原PO才恍然大悟，原來男友拿結婚帳戶的錢斗內直播主，但男友卻在訊息回覆「錢再賺就好，花錢斗內直播主是個人娛樂」，讓她看傻眼，認為過去5年看走眼，最終決定與男友分手，讓對方變成前男友。

文章曝光後，不少網友在留言區大讚原PO的處理方式，「做得好，記得把錢拿回來」、「雖然浪費了這麼多年..但還好你不是結婚後才發現」、「讚讚讚」、「錢不多，但是人爛」、「很果斷！難得一見的清醒女孩」、「如果是遊戲課金也就算了，居然是抖內直播當火山孝子，快分手吧」。