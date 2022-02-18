男星汪建民多年前就曾傳出財務吃緊，向高利貸業者借款，還因借錢未還被告，豈料，18日有債主不忍了，在臉書社團上傳汪建民拿借據憔悴模樣，且1月開始失聯，決定公開「藝人欠錢」一事，希望能把錢討回來；而汪建民友人透露有和他通電話，「（他）沒有躲起來，只是沒接電話」，表示會失聯應該是目前還不出錢，不得不冷處理。

18日稍早有網友在臉書社團爆料，自稱是汪建民的債主，「尋找藝人汪建民，1月開始到現在，電話不接訊息不回，大樓管理員說他沒回來，因為汪建民有欠我錢，麻煩分享，藝人欠錢」，債主還上傳兩人LINE對話記錄，還有一張汪建民拿借據的照片。

18日有債主不忍了，在臉書社團上傳汪建民拿借據憔悴模樣，且1月開始失聯，決定公開「藝人欠錢」一事，希望能把錢討回來。(圖/ 摘自爆料公社臉書)

據悉，汪建民債務和澎恰恰居然也有關係，他們的共同好友透露，汪建民替澎恰恰牽線地下錢莊，企圖從中抽成賺錢，沒想到澎恰恰後來也無力償還債務，他身為牽線人也受波及，欠款至少5、6百萬元；而友人更表示，汪建民一度被逼到有輕生念頭，最終還是打算慢慢還錢。

而據《NOWnews今日新聞》報導，汪建民友人稱有和汪建民通過電話，目前人很平安，也表示之所以失聯，應該是還不出錢才會選擇消失冷處理，強調「（他）沒有躲起來，只是沒接電話」。

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