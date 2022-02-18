疫情肆虐全球逾兩年，疫後全球持續處於低利環境、抗通膨資金避險潮來襲，豐邑建設總經理邱崇喆表示，全球各國都在印鈔票救經濟、游資豐沛，加上台商回台投資擴建廠，帶動土地飆漲，營建成本漲到超出預期，而剛性需求不僅未受疫情影響，反而有加速出手趨勢，均認同「房地產仍是最保值抗通膨的工具」，帶動2021年房市買氣大噴發！

去年房市大好，但2022年房市買氣還會延續嗎？不僅想購屋的民眾相當關心，就連地產同業也格外關注。台中市建築經營協會虎年開春首場「大師講座」，18日下午邀請豐邑建設總經理邱崇喆談「2022大台中房地產趨勢展望」，從全球經濟局勢談起，再論政府抑制炒房政策，政策面、實務面全方面解析，提供會員最新的市場趨勢。

在謹守防疫規範下，台中市建築經營協會二月大師講座如期舉行，眾多會員關注與參與，在第一線建築業界奮鬥近40年的邱崇喆，經歷台中市都市計畫審議委員會專家委員、台中市工商發展投資策進會委員等職，現任台中市不動產開發公會名譽理事長、全國不動產開發公會聯合會理事，對地產業動態瞭若指掌。

建築科班出身的邱崇喆，逢甲大學土木系畢業後，第一份工作就到工地，從模板工程、工地工程放樣等基層學起，在嚴苛的工地環境中奠定建築基礎，從1980年代跨足公共工程、1990年代至今見證台灣建設產業蓬勃發展。

他說，近幾年受限營建勞動力、原物料雙缺，全台建商都面臨營建成本高漲的頭痛問題，唯有透過提升營建技術與工法，才有改善的契機，因此，豐邑費心研究並推廣複合化工法，期盼以創新的建築工法與技術改良，提升台灣建築業界施工技術。

邱崇喆認為，建築從來就不只是一個人的事，唯有團隊全力發揮，才可築起一棟棟引以為榮的作品。在他的帶領下，豐邑機構從台中出發，推案區域涵蓋台中、新北、新竹、桃園、台南、高雄等地。

此外，豐邑機構也跨足飯店業，與喜來登國際飯店集團合作，打造竹北第一個五星級飯店-新竹「豐邑喜來登大飯店」，也在台中引進時尚潮流飯店品牌「豐邑Ｍoxy酒店」，展露豐邑與國際接軌的企圖心，加上自有品牌「豐邑逢甲商旅」，旗下目前共有三家飯店，交出亮眼成績單。

18日大師講座中，邱崇喆憑藉在產業界近40年的豐富歷練，從全球經濟局勢、國內經濟局勢談起，再談及台中人口概況、台中市不動產概況，針對政府抑制炒房政策，都有其獨到觀點，不藏私地與會員們分享。