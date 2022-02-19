好萊塢巨星布萊德彼特（Brad Pitt）控告前妻安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）將他們共同持股的法國酒莊米拉法爾（Miraval）股權賣給俄羅斯財閥。

天空新聞網（Sky News）報導，布萊德彼特和安潔莉娜裘莉2008年以約2500萬歐元（約新台幣7億9000萬元）買下位於法國東南部村莊科爾朗（Correns）的米拉法爾酒莊。2014年時，裘莉和小布就是在此地結婚。

根據今天在洛杉磯一家法院呈交的訴訟書，裘莉在小布不知情之下，將米拉法爾酒莊公司（Chateau Miraval SA）她自己那一部分股權賣給總部位於盧森堡的烈酒商，這家公司由商人謝夫勒（Yuri Shefler）管理。

小布的律師表示，小布對這項事業「投入資金和血汗股權（Sweat Equity）」，裘莉此舉有意對他造成「無謂的傷害」。

根據訴訟書，小布和裘莉已同意，如果他們想出售自己部分股權，必須先徵求對方同意。

法律文件指出：「此莊園已成為彼特的愛好，而且也有利可圖，米拉法爾在彼特的管理下，已成長為價值數百萬美元的國際成功事例，也是世界數一數二得到高度評價的粉紅酒商。」

「她（裘莉）明知謝夫勒和他的附屬公司會尋求掌控彼特傾心致力的事業，還出售她的股權，有意阻礙彼特對米拉法爾的投資。」（譯者：陳昱婷/核稿：陳正健）1110218