2022年台北市長選戰，中央疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中在綠營內呼聲高，前副總統呂秀蓮批「要選的話就快辭職，不要占用行政資源」。陳時中回應表示，「如果能夠選就會辭，沒什麼好疑義的。」中廣董事長趙少康嗆，防疫責任重大，指揮官怎能「吃碗裡看碗外」？

趙少康18日在臉書貼文表示，陳時中想選台北市長就趕快辭職，不要到今天還在用「能夠選一定辭職」的話術拔草測風向，防疫責任重大，攸關民生經濟與健康，指揮官怎麼能「吃碗裡看碗外」？陳時中覬覦北市長寶座，就儘快讓專業人士接任指揮官，不能利用職務博聲量，又無法專心抗疫。

趙少康指出，民進黨防疫相關預算一編就是8400億，被匡列的接觸者不只要被隔離14天影響工作或收入，還要花上萬元的隔離住宿費，直到國民黨團開記者會要求中央全額負擔後，政策才急轉彎。但是陳時中只追認過去3個月的隔離住宿費用，讓其他人情何以堪。所以應該讓過去所有被強制匡列者的費用，全部由政府追認補償，否則實在太不公平。

趙少康認為，染疫醫護領取補償金的門檻過高、補償金過低的問題也要盡速處理。陳時中不要對醫護這麼小家子氣，好好補償辛苦付出而染疫的醫護，沒有人會反對，請陳時中簡化申請時程、降低門檻，並明定最低補助金額，而不是只喊一個「百萬補償金」的口號，卻讓醫護「看得到、拿不到」，質疑空有口號騙選票。