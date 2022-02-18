加州州長紐森（Gavin Newsom）17日宣布，加州將成為全美第一個轉向用「地方性流行病」防疫政策來因應新冠疫情的州。他解釋未來新政策將著重預防和對疫情爆發做出快速反應、不再強制民眾戴口罩與要求企業停工。這也是疫情爆發近兩年來，預示美國將回到正常生活的重大里程碑。

紐森在記者會上表示：「我們將從危機階段邁入與病毒共存的階段」，他指出疫情已經來到地方性流行病階段，意味病毒雖然仍存在社區，但隨著免疫力增加，疫情變得可控。加州政府已在周三取消室內戴口罩要求，並宣布自28日起學校將結束強制戴口罩的規定。

紐森政府針對新階段的對應政策以SMARTER等7個字母作為代表，分別是Shots（接種）、Masks（戴口罩）、Awareness（覺醒）、Readiness（準備就緒）、Testing（篩檢）、Education（教育）和Rx（治療疫情的方式）。

加州政府還對新政策設立具體目標，在接種與篩檢方面，包括儲備7500萬個口罩、維持每日20萬劑疫苗接種與50萬次病毒篩檢，並且針對過去三周確診人數激增地區增加3000個醫護人員。

在教育方面，該政府則將透過謠言破除計畫，對抗不實疫情消息與資訊。它還將加強對廢水中病毒殘留物的監測，作為判斷疫情是否升溫的第一個跡象。

根據約翰霍普金斯大學統計，加州7日平均每日新增確診人數為13800 人，較過去一周減少61％。該州每日新增確診人數曾在1月16日達到12.3萬人的疫情高峰。

世界衛生組織是在2020年3月11日正式宣告疫情爆發為大流行病。其中加州更是在疫情期間全美首個實行在家上班與經濟封鎖的州。隨著疫情延燒近兩年、傳染力強但症狀較輕的Omicron確診人數在世界許多地區已逐漸下滑，一些國家也開始為進入地方性流行病階段進行規劃。