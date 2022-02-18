野芽郁與田中圭在《接棒家族》中扮演沒有血緣卻共同生活的父女。（車庫娛樂提供）

日本知名作家瀨尾麻衣子的原創小說《接棒家族》，描寫女主角優子輾轉在沒有血緣關係的父母親之間，一共更改過4次姓氏，最後和擅長料理的繼父森宮一起生活，講述超越血緣的親子情感，感人的故事情節深受日本全國書店店員好評推薦，榮獲第16屆書店大賞冠軍，累積銷量超過110萬冊，進而改編成電影版，由《三更半夜居然要吃香蕉？》導演前田哲與編劇橋本裕志再度攜手打造，在日本上映10週動員將近130萬人次觀影，票房賣破17億日幣（約4.1億臺幣）。

電影版找來永野芽郁飾演女主角優子、田中圭飾演優子「現在」的繼父森宮、日劇女神石原聰美飾演換過許多伴侶的母親梨花。而這也是石原聰美出道近20年，首度飾演母親角色，或許因此為她帶來「好孕氣」，她也在今年1月宣布即將正式升格成為人母，更是在片中搶先體驗該怎麼當母親，有許多與童星稻垣來泉互動的場面，石原聰美表示：「光是回想起來就覺得來泉是個可愛、率真又感性的孩子，家教也非常好，能感覺出她是在一個很棒的家庭中長大！」更透露私底下曾經用和稻垣來泉的合照作為手機桌布，宛如真實母女，更可看出石原聰美對稻垣來泉的喜愛。

有趣的是，活躍於日本戲劇圈第一線的永野芽郁與石原聰美、田中圭，在《接棒家族》中竟都是首次合作！永野芽郁大方分享與石原聰美初次見面的心情：「大約在初次見面日的一週前就知道能夠見面，我從那天起就有點坐立難安。當天我同時抱著終於能與一直看她演戲的石原小姐，以及終於能和媽媽見面的心情前往拍攝現場，非常地感動。」石原聰美也附和道：「我也覺得那是非常感動的瞬間，甚至希望可以被攝影機錄下來。」而她們更雙雙獲得第45屆日本奧斯卡「優秀女主角獎」及「優秀女配角獎」。

在片中永野芽郁與田中圭扮演沒有血緣卻共同生活的父女，永野芽郁回憶首次合作的感想：「田中先生與他人之間毫無隔閡又很爽朗，是很重要的存在。在拍攝時也是，既溫柔又可靠。」田中圭也提到：「森宮和優子是很少見的親子關係，要建立這個關係性還挺困難的。導演在執導編排上非常下功夫，由我們一起構築出來的感覺讓我深受刺激又相當有趣。希望能展現出與永野芽郁完美詮釋的優子之間，自然的距離感。」《接棒家族》3月11日在台上映。