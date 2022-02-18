台灣競速滑冰選手黃郁婷，近日代表台灣出戰北京冬奧，卻因穿上中國隊服，掀起一連串風波，17日結束個人所有賽程後，她在臉書發文，引起網友議論，而她之後也在微博發出一樣的內容，但文末卻多了2行字。

黃郁婷臉書發文。(圖／取自黃郁婷臉書)

黃郁婷微博發文多2句話。(圖／取自黃郁婷微博)

黃郁婷結束冬奧賽程後，在臉書發文「謝謝替我加油的人，人生第二場奧運結束！以下開放仇恨者、酸民們、Haters 留言，支持我的人請按讚就好」，貼文曝光後，引起兩極評論，有留言打氣的也有酸言。

而她也在把同樣內容微博貼在微博，不過眼尖網友卻發現文末多了2行字「臉書跟這裡發一樣，才不會有人靠北。」黃郁婷這次在冬奧個人參加短道速滑500、1000與1500公尺三項項目，17日在1000公尺項目以第24名作收。

本來在開幕式擔任掌旗官的黃郁婷，19日將從北京飛往鹽湖城，展開下一階段訓練，暫時不會返台，不會參加閉幕式，由19歲滑雪女將李玟儀擔任閉幕典禮掌旗官。