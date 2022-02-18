港務公司高雄港務分公司偕同航港局18日在高雄舉辦澎湖金龍頭灣區開發招商說明會，吸引旅館業、旅遊業、遊艇公司及開發建設公司等約20家業者出席，包含雄獅、京城建設、三井不動產、三地開發等。

高雄港務分公司副總經理蘇建榮表示，金龍頭灣區具有多元發展之潛在商機，而緊鄰的郵輪碼頭及旅運中心預計於2023年底完工啟用，屆時將提升澎湖郵輪旅遊品質，亦可增加本基地觀光收入產值。

交通部航港局主任秘書饒智平則說，招商說明會與潛在業者交流，以瞭解業者需求，後續再參考各單位之建議意見，協助港務公司辦理開發基地之建築物及公共設施整修興建工程，藉以提升本開發案之投資誘因，期許本開發案於今年順利招商完成。

招商說明會中，除了簡報說明開發願景、規劃構想及招商內容，業者亦提出許多問題交流討論，如招商條件、政府投資項目、歷史建築使用用途及點交期程等相關問題，高雄港務分公司皆逐一回覆說明並歡迎業者參與本案開發。

「金龍頭灣區開發案」之招商文件預計今年3月辦理公開閱覽，5月正式公告，招商說明會後若有任何意見及疑問，歡迎各界踴躍提出，作為後續文件修改之參考。