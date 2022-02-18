台中市建築經營協會開春首場大師講座，18日邀請豐邑建設總經理邱崇喆（右）分享精闢的最新的市場趨勢。（盧金足攝）

台中市建築經營協會開春首場大師講座力邀豐邑建設總經理邱崇喆（右）暢談2022大台中房地產趨勢展望，台中市建築經營協會理事長張家駿在謹守防疫規範下，推動二月大師講座如期舉行。（ 盧金足攝）

防疫優先，也要加強充電！台中市建築經營協會開春首場大師講座，18日邀請豐邑建設總經理邱崇喆暢談2022大台中房地產趨勢展望，剛性需求的消費者，並沒有受到這波疫情影響買房意願，反而還有加速出手趨勢，如何不讓自己的錢縮水？投資置產選項之中，「房地產仍是最保值抗通膨的。」

台中市建築經營協會理事長張家駿表示，邱崇喆在第一線建築業界奮鬥近40年，建築科班出身，逢甲大學土木系畢業後，第一份工作就到工地，從模板工程、工地工程放樣等基層學起，在嚴苛的工地環境中奠定建築基礎，出席大師講座為會員分享硬底子的專業與市場實戰經驗，會員獲益良多。

邱崇喆表示，新冠肺炎疫情對房市沒有很大影響，不動產穩健成長，加上美國挹注救經濟，大陸限縮因素，造成不少台商回流投資設廠，房地產與股市蓬勃一起向前走。

去年房地產被視為太瘋狂，憂心會造成金融問題，邱崇喆說，世界各國都非常謹慎因應，這兩年的疫情他認為對房地產並沒有很大影響，接待中心都會做很多消潔消毒與人數控制等防疫措施，購屋反而呈現剛性需求。

邱崇喆強調，本來台灣疫情控制漸穩定，各行各業要重新大展身手之際，不料疫情一度又升溫，造成觀光與飯店業虧損，至於房地產的原料就是土地，卻因很多台商返台投資，大量資金運用購買廠房，廠房供不應求，有的台商改買土地，助長土地行情高漲的原因之一。

疫情橫掃全球超過兩年，疫情後全球低利持續、抗通膨資金避險潮來襲，2021年台中房市買氣大噴發，2022年情勢如何？邱崇喆針對不動產面對政府抑制炒房政策與疫情衝擊，他認為剛性需求的消費者，並沒有受這波疫情影響買房意願，反而還有加速出手趨勢，房地產仍具保值抗通膨優勢。

「從1980年代跨足公共工程、1990年代至今見證台灣建設產業蓬勃發展」，邱崇喆說，近幾年受限營建勞動力、原物料雙缺，他更費心研究並推廣複合化工法，期盼以創新的建築工法與技術改良，提升台灣建築業界施工技術。

邱崇喆強調，建築從來就不只是一個人的事，唯有團隊全力發揮，才可築起一棟棟引以為榮的作品，在他的帶領下，豐邑機構從台中出發，推案涵蓋台中、新北、新竹、桃園、台南、高雄等地。

豐邑機構跨足飯店業，與喜來登國際飯店集團合作，打造竹北第一個五星級飯店「新竹豐邑喜來登大飯店」，也在台中引進時尚潮流飯店品牌「豐邑Ｍoxy酒店」，凸顯豐邑與國際接軌的企圖心，加上自有品牌豐邑逢甲商旅，旗下目有三家飯店，交出亮眼成績單。