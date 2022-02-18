矽谷創投公司紅杉資本（Sequoia Capital）看好加密貨幣前景，宣布推出規模5億至6億美元的加密基金，主要投資加密代幣。

另一方面，俄烏緊張情勢再次升溫和美國聯準會（Fed）可能加速升息，比特幣18日跌破41000美元。根據加密貨幣價格追蹤網站Coindesk顯示，比特幣18日盤中下挫6.6％，降至40456.6美元，最低一度來到40100美元，2022年來跌幅達12.6％。

紅杉資本17日宣布新出的紅杉加密基金，主要投資在第三方交易平台交易的加密貨幣，該基金為旗艦紅杉資本基金的子基金。

紅杉資本並未透露新基金將投資的代幣，但該公司已經投資約10種加密貨幣，包括比特幣、以太幣，以及由加密貨幣新創公司發行的代幣Deso和Filecoin。

紅杉合夥人麥奎爾（Shaun Maguire）受訪時表示，紅杉基金將長期投資加密代幣，期間可長達20年，並避免在沒有特殊異常狀況下進行交易。

紅杉推出加密基金正值矽谷加密投資方興未艾。根據PitchBook數據顯示，2021年創投公司對加密貨幣新興公司注資300億美元，大約是2020年投資規模的7倍。

疫情期間市場出現加密資產投資熱潮，帶動加密貨幣價格飆高。投資公司Paradigm在2021年11月推出25億美元基金，瞄準加密新創公司，創下迄今規模最大的投資基金。5個月後，矽谷投資巨擘Andreessen Horowitz宣布為自家加密貨幣基金籌資20億美元。

此外，由年僅29歲的億萬富豪班克曼弗瑞德（Sam Bankman-Fried）創立的加密貨幣交易平台FTX，2021年7月向投資人募得9億美元資金，創下加密產業迄今最大私募輪融資。