大學畢業後，並非一定要從事科系相關的工作不可。一名男網友表示，高中好友大學畢業後就在飲料店當正職，雖然他並沒有覺得不好，但認為只是要搖飲料的話，其實國中畢業就可以做了，當初為何還要讀大學，引起網友討論。

一名男網友在PTT八卦板發文表示，高中好友大學畢業後，就去飲料店當正職員工，雖然他並不覺得在飲料店工作不好，但直言「如果要搖飲料，國中畢業就可以做了」，認為對這行業感興趣的話，其實不一定要讀到大學畢業，好奇當初為何還要讀大學。

對此，不少網友紛紛表示，「有規定不能念完再搖飲料嗎」、「怎麼不怪一堆工作都要求高中、專科畢業」、「大學畢業行政薪水超低，技能類的反而更賺」、「如果是私立文組大學，可能飲料店正職還比較高薪」、「飲料店比一堆文組工作賺得還多」、「讀書不一定要為了工作啊」、「出社會才覺得搖飲料很幸福，下班就下班」。

有網友分享，現在飲料店的正職月薪都有3萬4000元了。（圖／翻攝自PTT）

也有網友回文，並貼上飲料店的徵人海報，上面寫到正職月薪3萬4000元起，兼職時薪168元起，直言現在飲料店正職員工都有34K了，既不會上班上到爆肝，也不用為了拉業務而苦惱，贏過很多辦公室的行政小妹了。