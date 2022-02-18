晶片巨擘英特爾（Intel）17日舉行投資人大會，執行長基辛格（Pat Gelsinger）設下未來3～4年內營收成長達兩位數百分比的目標。他還透露，若有企業打算合組團隊收購英國晶片設計商安謀（ARM），英特爾也有意願參一腳。

基辛格周四表示，早在輝達（Nvidia）收購軟銀旗下的安謀公司前，業界就有在討論是否合組團隊買下安謀。不論是安謀公開上市或遭到收購，他們都樂見其成。他表示：「若有財團想收購安謀，我們非常願意以某種方式參與。」

英特爾周四預測，2022年營收將成長1.7％至760億美元，2023～2024年營收可望達中高個位數增長，2025～2026年可望加速至成長10％～12％。

英特爾估今年毛利率將從去年的近58％跌至52％，2023～2024年維持在51％～53％，從2025年之後攀升至54％～58％，原因在於新廠投資速度放緩。