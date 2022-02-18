2022年高雄市長選舉，一度傳出高金素梅可能參選，對此，高雄市議員黃捷嗆高金素梅是「政治界的羅志祥」。前民進黨立委郭正亮表示，黃捷這種講法已經算斯文的，等著看吧。

針對黃捷嗆高金素梅的說法，郭正亮18日在中天政論節目《正常發揮》中表示，他在高雄看多了，高雄市長陳其邁不會這樣說，但側翼及議員就難講了。黃捷這種講法已經算斯文的，等著看吧。主持人丹申廣問，「政治界的羅志祥」已經是最斯文的？郭正亮回說，高金素梅如果參選，會更可怕。

郭正亮表示，這就是針對高金素梅，大家會認為她的衝擊力道比較大，因此，一定會假想最有挑戰性的候選人，稍微想一下對策，就好比選戰對象若是國民黨立委蔣萬安，大家也會準備很多資料一樣。

國民黨台北市議員徐巧芯表示，高金素梅很無辜，她又還沒表態參選。黃捷批高金素梅是「政治界的羅志祥」，但高金素梅和羅志祥是可以類比的嗎？罵人也要有邏輯，要知道自己在講什麼，有道理當然會欣然接受並檢討，但黃捷卻讓人感覺只為「抗中保台」而罵。