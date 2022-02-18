疫情席捲全球，打亂了人們的日常生活規劃與步調，不少人更是連2年無法出國遊玩叫苦連天，但隨著經濟壓力不斷加大，日本也率先宣布3月起鬆綁邊境管制，外國人入境隔離縮短為3天，讓許多人又開始期待並規劃前往日本遊玩，但一上旅遊網一看費用全傻眼，直呼根本把日幣當台幣。

日本鬆綁邊境措施，就有旅遊業者立刻「超前部署」，和長榮航空談妥後，推出赴日旅遊的機+酒行程，但費用相比前幾年卻是三級跳，以雄獅旅遊為例，飛日本5萬6900元起，大阪機+酒賞櫻5日遊甚至飆到7萬4900元，讓網友傻眼，揶揄還以為價格是以日幣為單位。

雄獅在官網推出赴日賞櫻行程，價格相比之前卻是三級跳，讓不少人揶揄把日幣當台幣。(圖／雄獅官網)

根據《ET新聞雲》報導，旅行業者表示，原物料上漲，加上疫情成本也不斷增加，因此費用至少漲了30%以上，且若想成行，日本與台灣雙方都必須解除隔離管制，否則行程取消區全額退費。

雄獅旅遊目前取得長榮航空日本包機機位數2654席次，從下月22日到6月底，推出日本7個城市自由行，包括仙台、青森、名古屋、小松、東京、大阪與松山等地。總經理游國珍表示，目前僅是提前安排試水溫，雖然行程已上架，但成行機率微乎其微，旅客也深知原因，因此報名人數極少。