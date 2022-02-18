秋紅谷生態公園占地約3公頃，是北7期面積最大的綠地，擁有湖泊、綠樹、綠草地、觀景橋，是城市中的綠洲。（盧金足攝）

位在台中7期的和欣客運朝馬轉運站，去年9月被聯聚建設大手筆以14.78億元購入。（盧金足攝）

7期是台中市的黃金地段，寸土寸金漸一地難求，摩鐵、餐廳陸續被建商相中，連轉運站都將出現新開發方式，依最新實價揭露，位在7期的和欣客運朝馬轉運站，去年9月聯聚建設大手筆14.78億元購入，換算土地單價約260萬元，坐擁秋紅谷生態公園第一排景觀，且具角地優勢，條件十分稀有。

台灣房屋台中青海特許加盟店副店長黃緯程指出，秋紅谷生態公園占地約3公頃，是北7期面積最大的綠地，加上緊鄰台灣大道，有捷運藍線的遠景可期，距離新光三越、大遠百

、老虎城亦頗近，享受交通、購物之便，又能擁抱萬坪公園的開闊景觀與舒適居家氛圍，周邊戶戶上億的豪宅林立。

黃緯程表示，以往7期地價每坪逾250萬的的土地，大多是容積率超過600％高強度土地，但聯聚購入的惠安段9地號為住三用地，基準容積率僅280％，每坪約260萬元單價，該地是秋紅谷為數不多的首排角地，且鄰地為容積率420％的商三土地，若未來進一步與相鄰土地整合開發，可強化開發效益鄉

台灣房屋集團趨勢中心彙整近兩年秋紅谷首排的購地交易，發現本次揭露的惠安段住宅區，與去年6月與2020年9月成交的惠民段土地，全由「台中豪宅一哥」聯聚建設出手買進，總計聯聚在短短時間內，就斥資逾72億元，取得超過2406坪面公園精華地，堪稱是秋紅谷擁地最多的大戶谷主。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中分析指出，聯聚建設對秋紅谷生態公園一帶的布局頗為看重，不僅推出「聯聚瑞和大廈」，還陸續將同一街廓的惠民段128~131地號土地全數買下，未來秋紅谷南側第一排豪宅，除了「寶輝秋紅谷」外，將全部為聯聚出品。

由於聯聚已將秋紅谷南側首排土地悉數收編，加上朝馬的轉運站，多為各客運業者向地主租用，因此洽購整合的機會大，使建商將購地腳步往西挪移。

陳定中指出，朝馬過去因鄰近國道而形成轉運站聚落，近年在建商擴大獵地的風潮下，占地廣大的轉運站也成為業者購地的目標，若建商購地的步伐不停歇，未來朝馬的客運轉運站，可能也將跟進摩鐵、夜市、大型餐廳的腳步，掀起遷出7期的大搬風。