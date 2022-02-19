台北市議員徐巧芯。（鄭任南攝）

針對黃珊珊脫口說出「提一個豬頭就要當選，市民那麼傻嗎？」徐巧芯分析，這件事讓藍營放下一顆心裡的大石頭，因為藍營選民慢慢歸隊！

對於黃珊珊週三接受專訪時，脫口說出「提一個豬頭就要當選，市民那麼傻嗎？」徐巧芯認為，這件事讓藍營放下一顆心裡的大石頭。

徐巧芯18日在中天電視《盧秀芳辣晚報》分析，藍營原本擔心民眾黨取代國民黨監督民進黨的力量，因為大家覺得蔣萬安比較溫和，沒有什麼攻擊監督的力道，如果黃珊珊跟柯文哲一樣，能夠監督陳時中、民進黨，支持藍營的選民會覺得黃珊珊很好。

徐巧芯指出，黃珊珊參選起手式是先打郝龍斌，第二是罵馬英九，第三就是豬頭說。而黃珊珊「人設」是走專業理性，沒想到黃珊珊起手式是先攻擊國民黨，這時候讓藍營選民想起親民黨和民進黨合作的往事，所以選民會覺得還是支持蔣萬安好了。

徐巧芯強調，藍白合的議題一開始的確讓藍營很緊張，因為感覺白得比較厲害；但看到他們批評馬英九、郝龍斌和蔣萬安，現在藍營選民慢慢歸隊，所以藍營市議員心裡的大石頭就會放下一點。