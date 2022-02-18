華語歌壇天后王菲已淡出螢光幕前多年，雖然減少公開露面，近日她代言的內衣品牌驚喜釋出新宣傳照，現年52歲的她臉蛋保養得很好，雖然不是穿著裸露的內衣褲現身，不科學螞蟻腰仍讓眾人看呆，盛讚「根本是人間仙女」。

王菲近年鮮少公開露面，去年（2021）底有被大陸狗仔補捉到外，幾乎沒有傳出新作品計畫，不過，近日她從2020年代言的內衣品牌，驚喜曬出最新系列廣告，畫面中王菲穿著白色睡袍，露出燦爛的笑容；儘管王菲不是只穿著布料少的內衣褲，但有別於平時酷樣，一臉燦爛笑容，還有超纖細螞蟻腰。

近日王菲代言的內衣品牌驚喜釋出新宣傳照，現年52歲的她臉蛋保養得很好，還有超纖細螞蟻腰。(圖/ 摘自微博)

王菲現年52歲，超腰瘦身材讓網友都甘拜下風，被她的氣質和體態震撼，激讚「完全不像52歲」、「根本是仙女」、「美到令人窒息」、「好想多看看女神營業啊」、「不用露就很性感，女人味十足啊」。

許多網友對於王菲淡出歌壇多年都深感惋惜，至今都紛紛敲碗求她復出，「楊過等小龍女也才16年，我等王菲的新專輯也16年了」、「菲迷盼望何時能成真」，但始終沒有新作品消息。