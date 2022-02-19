蔣敬三(左一)、陳蔚綺(右一)與視障生楊紫羚(中)在《梨子咖啡館》表演前合影。(劉正廷攝)

Uncle George謝錫安和陳蔚綺(右)在餐廳獨特壁畫前合影。(劉正廷攝)

台灣厚道社會服務聯合會致力於社服工作，後排右一為董事長張永聲、右一為社服志業群總經理陳樹人。(Hi-Q提供)

受疫情嚴重影響，街頭藝人的身障朋友因此失去表演舞台。曾指導10位身障學生榮獲「總統教育獎」的陳蔚綺老師，開始帶領身障學生們找到願意提供表演舞台的餐廳，讓他們為賓客獻上生命鬥士的音樂篇章，每場演奏都蘊含著愛與祝福。

陳蔚綺表示，「去年疫情下，原本身為街頭藝人的身障學生們失去表演空間和觀看群眾，我就想如何幫他們找到其它適合的、能夠繼續音樂演奏的舞台」。

經友人引薦，陳蔚綺最先獲得位於台北市的《Hi-Q中華海洋生技公司》旗下「社會服務志業群」總經理陳樹人支持，安排在「Hi-Q健康鱻食餐廳」持續舉辦的「假日音樂會」演出。

從去年8月起，陳蔚綺培養的身障學生，終於能在Hi-Q「有愛無礙」音樂演奏會中揚起動人音符。表演者1小時的演出更高達5000元的報酬，也為這些音樂天使們帶來幸福獎勵。

目前，陳蔚綺帶領的身障學生除了在台北演出外，另外也在「台中最有溫度的餐廳」美譽之稱的「梨子咖啡館」，以及台中高檔龍蝦專賣餐廳「安可喬治」演出。

當1995年決定在台開設餐廳前，謝錫安並無經營餐館經驗，但憑高掛在「Uncle George」入口處的兩句話激勵自己：「上帝的傑作․伊甸園的風味」。他選擇迎向挑戰、勇敢放手一搏，堅持走出一條「味道始終如一」、「忠於原味」、「有家的感覺」的特色餐廳。

陳蔚綺表示，非常感謝他們的拋磚引玉，同時也期待獲得更多特色餐廳的共襄善舉，一同為這群「不一樣但並非不同」的身障音樂工作者，創造出更多表演機會和舞台。