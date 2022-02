因台灣民主價值受各國肯定,加上防疫經驗分享、口罩外交送暖、半導體神山護國等,所以國際社會肯定台灣,在世界能見度更高。尤其以「Taiwan can help, Taiwan is helping」口號登上國際媒體,展示台灣防疫實力的口罩外交,以愛心做國民外交傳遞台灣善意,其中僑民給力功不可沒。專訪僑委會大家長童振源委員長,從堅定柔軟的口吻中更了解僑力。

鞏固僑界 凝聚僑心

擔任海內外橋樑的僑委會,將台灣與海外優勢對接,有駐泰外交經驗的童振源自上任後,匯集資源開展創新模式,例如啟動越南僑胞國際醫療整合專案,提供線上醫療諮詢、當地醫療、醫療保險、協助轉介、回台健檢、醫美觀光服務等,讓僑胞獲得更多協助與照顧,期許複製成功模式,突顯台灣國際醫療特色與優勢,讓台灣國際醫療發光發熱。

僑生政策實施已逾七十年,培育超過數十萬畢業校友,成為貢獻全球社會的力量。凝聚僑心與僑胞面對面,選拔各行業精英舉辦首屆全球校友表揚大會,表彰僑生回台生樹立優秀典範,讓大家看見台灣對人才培育努力的成果。更匯聚農科院、國研院、工研院、資策會、食品所、紡織所、藥技中心、金屬中心、塑膠中心及設研院等共推僑台商產業升級與技術服務方案,協輔開拓國際市場。

僑務升級 創新模式

打造僑務工作4.0,網路時代運用社群媒體與直播平台,運用智能科技擴大服務能量與進行精準服務。僑委會以多元行銷台灣教育、觀光、醫療等目標。童振源整合設立數位一站式服務,在疫情下讓台灣走出去,以有限資源發揮最大能量;駐泰建立單一聯絡窗口、搭建數位整合平台、提供跨域鏈結平台,擴大行銷台灣與宣傳推廣效益。

台灣具戰略位置與民主價值,近年國際吹起華語熱,僑委會推動語文與文化交流,在地與線上推廣華語教學計畫,將台灣軟實力擴大到國際社會,發揮能量延伸與台灣合作的機會與成果。台灣要走出去,僑校是最佳的夥伴之一,由交流互動創造機會、種子教師運用資源、教材內容數位連結等合作,讓世界有感在地受惠於台灣的科技與教育。

僑力量能 永續發展

為促進台灣產業多元布局,南向政策、歐美合作,非洲計畫等,有僑委會與跨部會共同合作,有僑民鏈結協力推動醫療公衛、經貿投資、農漁水產、能礦基建、通訊科技等。在非洲經商融資不易,僑委會輔導海外信用保證基金,開辦非洲融資專案,幫助僑台商解決經商資金問題。透過研發單位協助產業技術升級,結合台商使台灣優勢在地化,創造多贏國際能量無限大。

僑委會服務僑胞,成立急難救助協會;擴增僑台商組織力量行銷台灣,協助經貿投資諮詢;舉辦華人歌唱聯誼大會,文化軟實力建立友情;與當地資深僑台商合作,分享人脈資源第一手觀察等。童振源委員長強調,支持中華民國、認同民主台灣!協同僑民在海外推動政務與國民外交、開展當地慈善事業,這些對台灣整體形象與經貿夥伴關係有大助益,相信僑民量能的正向效應將永續延伸。

