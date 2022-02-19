Q:近來國際局勢動盪不安，除了市場對升息恐慌外，周一烏俄地緣風險增加，也引發國際股市大跌，雖然局勢動盪，但台股相對抗跌，周三俄羅斯傳來撤兵消息，利空消息一一消化後的台股，是否能夠再創新高？有什麼適合股票可以投資嗎？

A:目前造成國際局勢動盪兩大因素，其一為對於美聯儲升息的預期，其二則是烏俄戰爭動盪，美聯儲升息預期從一月初就開始反應，目前已經二月中，經過一個半月消化，市場恐慌狀況已下降不少，只要在三月十六日會議發表前沒有再更激進言論，對市場影響不大。

而另一個烏俄地緣風險，因為也已經發生一些時日，加上近期俄羅斯撤兵，美股也隨之反彈，開始有利空出盡現象。回過頭來，台股在經過這兩大國際事件影響，表現本來就相對抗跌，因此，當國際事件干擾減少後，將有助於再一波表現。

唯一美中不足的是大盤量能不夠，一月五日創新高量能大約三三八○億，而近期成交量都低於三千二百億，預期接下來呈現震盪格局，要一舉突破還須等待機會。

個股表現方面，依舊看好高殖利率股，目前股價在高檔，投資人要追高風險過大，因此，高殖利率股會成為想做點什麼但又怕股價過高的投資人的理想標的，像金融股富邦金(2881)、國泰金(2882)、開發金(2883)，電子股緯創(3231)、仁寶(2324)、旺宏(2337)，電信股中華電(2412)、台灣大(3045)等。

當然，如果想趁著這波大盤回穩做一些短線價差操作的投資人，也可以考慮ABF載板，像景碩(3189)、南電(8046)等，此外，權值股台積電(2330)在國際芯片短缺下，產能滿載，加上ADR，對於國際市場反應靈敏，波動差價還是有利潤空間。

整體來說，目前國際危機算是解除，但台股要再創高還需量能配合，投資人可以根據個人需求選擇差價或是高殖利率股票作為標的，小心風險、靈活操作。

本文作者:理周教育學苑．方鈞

(本文摘自《理財周刊1121期》)