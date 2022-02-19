今天進入今年第二個節氣「雨水」，古諺「雨水連綿是豐年」，意味著雨水節氣當天如果下雨則會是豐收的好兆頭，這段期間誰的財運會最旺？運勢命理網站「旺好運」命理師邱彥龍老師表示，2/19至3/5這段期間，生肖屬虎、兔、鼠、牛、豬的人有望奪得開年好彩頭，請好好把握機會。

▍第五名：生肖虎

屬虎的朋友，這段期間財運跟住家風水有關，如果有住宅、店面的變動、裝修跟購置等動土情況，請相信你的直覺，但還是建議規劃好再行動，事先溝通清楚，否則會有一堆問題卡住。

▍第四名：生肖兔

屬兔的朋友，這段期間和朋友一起工作，動力十足，有許多賺錢機會，但腦子要保持清醒，任何事都要檢查清楚，才不會浪費時間和金錢處理衍生的後續問題。

▍第三名：生肖鼠

屬鼠的朋友，這段時間只要積極努力，會被眾人看見，不但人氣大大提升，財富也大幅增長，會得到很多人認可，但對家人要好好說話，好運才會加倍。

▍第二名：生肖牛

屬牛的朋友，財富雖然姍姍來遲，但是只要這段時間積極度夠，慢慢耕耘，就能種出一畝豐收的稻田，秋收之時，等待名利雙收。

▍第一名：生肖豬

屬豬的朋友，這段時間是別人的貴人，同時也是自己的貴人，適合當溝通的橋樑，集結一幫志同道合之士，有機會找到能幫忙旺運賺大錢的好夥伴，請好好把握，但保持溝通順暢是成功的關鍵。

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