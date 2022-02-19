一名馬來西亞籍的網友控訴，假日時去雲林虎尾點了一尾「紅條魚」，但料理的金額卻出乎意料的昂貴，質疑自己被坑了，但文章曝光後，不少網友認為價格合理，若有疑問應該先詢問店家。

這名網友在臉書社團《爆怨公社》發文，稱自己為一名馬來西亞人，日前去雲林縣虎尾鎮旅遊，在該處一間餐廳點滿一桌菜，但其中一道「紅條魚」卻要價1120元，讓她嚇了一跳，直呼自己窮到快崩潰，好奇發問網友「這價格合不合理？」

仔細檢視原PO發出的餐點明細，紅條魚要價1120元，旁邊寫下淺淺的「1.6」但究竟是1.6公斤或1.6兩不得而知，其餘的炒雞佛與蛤蜊湯等5道菜，菜品均價落在180元至360元之間。

原PO日前去虎尾吃飯點了一條要價1120的魚，好奇發問網友價格是否合理。（翻攝臉書社團《爆怨公社》）

紅條魚的肉質鮮嫩清甜，再加上產量少，為價格較高昂的魚種。（中時資料照）

文章曝光後，不少熟悉魚價的熱心網友留言回應，「紅條本來就貴」、「紅條魚市一斤就要800-1000元，妳吃這個價錢不貴，有沒有覺得肉質鮮嫩很好吃」、「你吃紅條@@？不貴才有鬼xD」、「紅條 沒毛病...」；另有網友建議原PO下次點餐前先詢問店家價位，才能降低消費糾紛。

也有網友實際查詢行政院農業會漁業署公告的行情價，若以台北區域為例，冷凍紅條魚的平均成交價格每公斤約落在461.5元，再加上店家料理的成本，認為這價格十分公道。

據《三立新聞網》報導，水產賣家表示，紅條魚的魚質鮮嫩，但產量稀少，僅在澎湖或屏東有少量捕獲，價格十分不穩定，此外，若是活體紅條魚，一斤上看1000至2000元都很正常，若是冷凍紅魚一斤價格約為200至300元不等。