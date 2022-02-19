2022年縣市長選舉，國民黨在南高屏等3縣市，尚未推出人選。 前民進黨立委沈富雄表示，若是他來操盤，國民黨主席朱立倫選台南市長、中廣董事長趙少康選高雄市長，然後兩人去求前立委柯志恩去選屏東縣長，3個人就是南台灣的荒漠甘泉，也就是鑽石陣容。

沈富雄18日在政論節目《少康戰情室》中認為，南部這3個縣市，就是敵後。上一次國民黨的縣市長選舉，選得不錯，前高雄市長韓國瑜在敵後把火燒起來，這並不是每一個地方的諸侯選得好，而是因為有韓流。

沈富雄接著表示，若是由他來操盤，朱立倫選台南、趙少康選高雄，然後兩個人去求柯志恩選屏東，3個人就是南台灣的荒漠甘泉，也就是鑽石陣容。

沈富雄指出，好好利用台北市議員羅智強，羅智強現在苦行走到半路了，他很辛苦，也是最有毅力、最有耐力的人，但是他點火點不起來，就好像童子軍在引火的時候，燒不起來，因為柴火都濕了。因此，他認為，現在要把羅智強的苦行轉型，改成車隊，然後一路下到台南，也就是要促成南台灣鑽石陣容，只有南高屏燒起來了，接下來，北部5縣市，國民黨才會選得不錯。