網友起底找出工廠名稱，狂洗一星。(圖／Google Map)

該倉儲企業被起底，遭憤怒網友灌爆猛刷負評。(圖／Google Map)

憤怒網友要求老闆娘出來面對。(圖／Google Map)

台中一名王姓女子應徵到苗栗某包裝工廠工作，卻發生工安意外，導致右腳截肢，但老闆娘竟脫口對王女說「截肢而已，裝義肢就能走」，引爆怒火，有網友肉搜起底工廠名稱，灌爆Google評價。

王姓女子在苗栗某包裝廠工作，日前因工安意外，導致右腳被捲入機台碾碎，造成粉碎性骨折，醫師評估後認為只能截肢保命，失去右腳的王女相當崩潰，但不僅如此，當事人更爆，公司只想用10萬元打發她。

事發後，公司遭爆未依規向上呈報主管機關，只包一萬元紅包想息事寧人，王女不滿提出調解後，公司改發放10萬元撫卹金，但過程態度惡劣，不僅主管要王女吞下「最後死的還是妳自己」，還一度將王女踢出LINE群組，甚至老闆娘還嗆王女「截肢而已不嚴重啦，裝義肢就能走了」，引發公憤，也引起當地4名議員注意，前往關切並究責。

苗栗縣議員曾玟學在臉書透露公司違法行徑以及王女心聲，指出當事人一開始是應徵文書工作，卻在錄取後被公司以人力不足為由，調派沒有受訓過的當事人去當包裝工，且現場防護措施也相當不足。曾玟學表示，經過查證後發現這間苗栗工廠總部位於高雄。

網友也扮演起鍵盤柯南，肉搜後發現總公司為高雄知名倉儲企業，不少人氣不過，湧入Google評價狂刷一星負評，大罵：「竟然有這麼無良的公司 老闆娘呢？截肢看看」、「斷腿倉儲值得6星好評，這是多出來的那顆」、「斷腳不嚴重的板涼，你啥時候也要斷看看？反正斷不斷都一樣不是個東西」、「全台集資2000萬買你負責人一條小腿你看如何？反正你都說截肢沒怎樣了」、「應徵文職 結果把人家當作業員 包裝員用 好棒棒的公司」。