派屈克·希克 本賽季已進19球 目前排名射手榜第2位（圖片來源︰達志影像）

【足球-德甲】[勒沃庫森@梅因斯][02/19(六) 03:30] [編號 678]

周五德甲聯賽，梅因斯將在主場遇上勒沃庫森。梅因斯雖是目前德甲失球最少的球隊，但勒沃庫森是德甲近況最好的球隊，故此選不讓分/勒沃庫森勝。

德甲完成22輪賽事後，梅因斯9戰4平9敗排名第9位。球隊特色是丟球少，22戰只丟24球，是目前目前失球最少的一隊，比拜仁慕尼黑和弗萊堡更失少1球。該隊過去兩場聯賽大小[總分]，也順利開出小2.5。

不過梅因斯本場遇上的對手是2022年德甲成績最好的勒沃庫森。該隊2022年聯賽目前為止5戰4勝1平不敗，雖然聯賽仍排第3，但跟第2位的多特蒙德積分距離已收近至5分。球隊的捷克中鋒派屈克·希克 Patrik Schick 保持勇態，在球隊上一場聯賽4:2勝斯圖加特時又進一球，並以19個聯賽進球，排射手榜第2位。

另外，值得一提是勒沃庫森在2022年聯賽4勝1平期間，大小[總分]全開出大2.5。不過本場遇上防守力強的梅因斯，與其在大小[總分]思量，倒不如直接選不讓分/勒沃庫森勝。

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