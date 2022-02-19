奈及利亞油罐車與汽車相撞爆炸 釀17人死亡 02:352022/02/19 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 奈及利亞油罐車與汽車相撞爆炸 釀17人死亡。（圖為車禍示意圖，達志影像／shutterstock提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 緊急救難機構指出，奈及利亞奧貢州（Ogun）公路今天發生汽車與油罐車相撞爆炸意外，至少造成17人死亡。 奈及利亞國家緊急事故管理署（National Emergency Management Agency）官員阿基歐德（Saheed Akiode）告訴法新社：「1輛汽車與油罐車相撞發生爆炸。」 他表示「目前已造成17人死亡」，多人送醫救治，預料死亡人數還會攀升。 奈及利亞是非洲最大產油國，道路可能因維護不善導致油罐車事故不斷。（譯者：徐睿承）1110219 中華車導入國產 MG汽車下半年登台 中華車拓車源 引進英國MG登台 #奈及利亞 #油罐車 #汽車 #17人 #相撞 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《產業》東協去年汽車產銷量回升 RCEP＋普及率增衝刺後市 11:252022/02/16 財經 新北錦和運動公園停車場 明年3月完工 04:102022/02/15 地方新聞 嘉義汽車斷撞電線桿 駕駛竟離奇消失 23:512022/02/14 社會 市調機構：東協2021年汽車產銷量回升 未來數十年汽車需求增長 16:212022/02/16 財經 《科技》英特爾晶圓代工攻車用市場 聚焦3大重點 15:232022/02/18 財經 福斯汽車 傳有意收購華為自駕部門 21:392022/02/17 財經 大陸國產新車 強制安裝黑盒子 04:102022/02/17 焦點新聞 福特六和汽車擴展服務量能 積極徵才 21:142022/02/17 汽車情報-汽車新聞 WWCOTY女性世界年度汽車大獎公佈2022年六類別獲獎車款 13:422022/02/16 汽車情報-汽車新聞 《電子零件》外資喊高至330元 信邦生信心 13:242022/02/17 財經 陸新車全面配備「黑盒子」 比照飛機強制安裝EDR系統 10:522022/02/16 兩岸 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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