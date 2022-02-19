緊急救難機構指出，奈及利亞奧貢州（Ogun）公路今天發生汽車與油罐車相撞爆炸意外，至少造成17人死亡。

奈及利亞國家緊急事故管理署（National Emergency Management Agency）官員阿基歐德（Saheed Akiode）告訴法新社：「1輛汽車與油罐車相撞發生爆炸。」

他表示「目前已造成17人死亡」，多人送醫救治，預料死亡人數還會攀升。

奈及利亞是非洲最大產油國，道路可能因維護不善導致油罐車事故不斷。（譯者：徐睿承）1110219