聯準會官員：升息循環之初 無需「大動作」 03:262022/02/19 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國聯準會。圖／新華社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯（John Williams）今天指出，對聯邦準備理事會（Fed）而言，不具「有說服力的論據」在下個月「大幅」升息。 然而，威廉斯表示，決策者可以「穩步地」將基準貸款利率從零上調，回歸較正常的水準，試圖淡化外界對3月可能升息50個基點（0.5%）的預期。 他告訴記者：「在升息過程的開頭，無需額外之舉。」（譯者：徐睿承）1110219 《金融》短期波動加劇 股優於債、多元布局 歐央官員：ECB資產收購計畫 Q3結束 不會緊接著升息 #升息 #無需 #威廉斯 #聯準會官員 #升息循環 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸港觀盤－風險偏好壓抑 疫情流感化迎曙光 04:102022/02/18 全球財經 匯率期貨趨勢專欄－歐元 持續偏空看待 04:102022/02/18 證券．權證 聯準會會議紀要：通膨居高難下 官員考慮加速升息 11:342022/02/17 國際 不畏升息 金融、傳產族群題材加持 17:452022/02/18 財經 應對升息公股銀財管 瞄準抗通膨、高股息 04:102022/02/18 投資理財 經濟放緩但仍強健 利差型債券後市不看淡 18:522022/02/17 財經 俄烏衝突是導火線... 行庫拉高Fed升息預期 04:102022/02/17 財經要聞 中租基金平台：短期波動 多元布局 04:102022/02/17 產業特刊 Fed將升息 亞洲央行不跟進 04:102022/02/17 全球財經 因應聯準會升息趨勢 金融債穩定度勝金融股 11:092022/02/18 財經 升息期間 高收債不看淡 04:102022/02/18 投資理財 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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