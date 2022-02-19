紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯（John Williams）今天指出，對聯邦準備理事會（Fed）而言，不具「有說服力的論據」在下個月「大幅」升息。

然而，威廉斯表示，決策者可以「穩步地」將基準貸款利率從零上調，回歸較正常的水準，試圖淡化外界對3月可能升息50個基點（0.5%）的預期。

他告訴記者：「在升息過程的開頭，無需額外之舉。」（譯者：徐睿承）1110219