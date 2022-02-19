俄羅斯支持的烏克蘭東部分離主義者今天指出，他們計劃從自稱獨立的頓內茨克人民共和國（Donetsk People's Republic，DPR）撤離約70萬人至俄羅斯。

路透社報導，頓內茨克人民共和國居民大多講俄語，許多人已被授予俄羅斯公民身分。

烏克蘭表示，治理頓內茨克人民共和國的人並非是分離主義者，而是俄羅斯代理人，但遭俄羅斯否認。（譯者：徐睿承）1110219