烏東分離主義者：計劃撤離70萬人至俄羅斯 04:262022/02/19 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 烏東分離主義者：計劃撤離70萬人至俄羅斯。（路透社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 俄羅斯支持的烏克蘭東部分離主義者今天指出，他們計劃從自稱獨立的頓內茨克人民共和國（Donetsk People's Republic，DPR）撤離約70萬人至俄羅斯。 路透社報導，頓內茨克人民共和國居民大多講俄語，許多人已被授予俄羅斯公民身分。 烏克蘭表示，治理頓內茨克人民共和國的人並非是分離主義者，而是俄羅斯代理人，但遭俄羅斯否認。（譯者：徐睿承）1110219 《國際政治》俄羅斯指撤軍需要時間 德國部隊抵立陶宛增援 股價指數期貨贏家專欄－俄烏情勢緊張 電子股恐承壓 #俄羅斯 #分離主義 #頓內茨克 #人民共和國 #計劃 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 驚傳烏克蘭開火 美股期貨急殺 台股斷崖式下跌 12:322022/02/17 財經 科索沃批俄破壞巴爾幹穩定 立陶宛憂俄軍常駐白俄 18:542022/02/18 國際 拜登咬定俄國將出兵 法盛投資預測三種情境 14:382022/02/18 財經 拜登一口咬定俄國將出兵烏克蘭 手握情資「未來幾天發動攻擊」 03:352022/02/18 國際 美軍抵斯洛伐克參加北約軍演 18:512022/02/18 國際 烏克蘭喊冤 曝遭親俄勢力開火但沒還手 12:192022/02/17 國際 加強北約東翼 德軍增援部隊抵立陶宛 13:532022/02/18 國際 和F35搶市 陸為FC-31「鶻鷹」出口採大動作 08:522022/02/18 軍事 拜登斷言這幾天俄烏開戰 專家爆老美1驚天陰謀 12:092022/02/18 財經 俄入侵烏克蘭找藉口 迫害俄語也成理由 23:252022/02/18 國際 烏克蘭反駁開火 指遭叛軍攻擊 04:102022/02/18 話題觀察 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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