根據《美麗島電子報》搶先曝光的2月「民眾認為誰最適合擔任下一屆總統」最新民調，副總統賴清德以35.0%領先新北市長侯友宜的21.9%，兩人差距拉開了；台北市長柯文哲則以14.3%排名第三。

美麗島電子報「民眾認為誰最適合擔任下一屆總統」最新民調，18日在《關鍵時刻》節目中公布，賴清德以35.0%領先，侯友宜以21.9%居次，柯文哲則以14.3%排名第三，其他依序為國民黨主席朱立倫5.2%、行政院長蘇貞昌3.7%。

時事評論員李正皓表示，此次民調，桃園市長鄭文燦被拿掉，然後把蘇貞昌放進來，民調現在變成朱立倫、蘇貞昌跟鄭文燦的「保級賽」；前三名則是賴清德、侯友宜、柯文哲。

主持人劉寶傑指出，以前賴清德、侯友宜還在伯仲之間，沒想到現在拉開了。李正皓分析認為，侯友宜是被國民黨拖累的，國民黨主席朱立倫本身的民調則剩5.2%而已。另外，該民調若只問到信任度，侯友宜的信任度72.8%，比賴清德高；可是若問到誰最適合擔任下一屆總統，賴清德比侯友宜高，這唯一的變因可能是政黨因素。