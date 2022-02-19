台灣有許多過敏人口，每逢天氣變化大或是許多細小原因，就鼻塞、鼻水流不停，養成了用嘴巴呼吸的習慣，對此兒童牙醫師許雯婷就指出，太常用嘴巴呼吸的13個後果，不僅會憔悴變醜，還會引發多病症。

許雯婷在部落格指出，法國時尚圈的模特兒們，在受訓時除了各種姿勢矯正，最重要的就是不能用嘴巴呼吸，除非必須露齒的鏡頭，否則一律閉上嘴巴，因為用嘴呼吸會變醜。

許雯婷表示，鼻子呼吸，能夠把吸入的空氣加濕加溫，堪稱是人體第一線空氣清淨機，但若用嘴巴呼吸，就會出現以下後果：

1. 鼻咽喉更嚴重的發炎反應

2. 紅腫發炎的牙齦

3. 較高的蛀牙率

4. 口臭

5. 上下嘴唇閉不起來，常常開開的

6. 臉型變長，或過敏臉，黑眼圈，看起來沒精神

7. 腸胃脹氣、食慾不振或腹痛

8. 頭前傾、姿勢不良、駝背

9. 牙齒排列不整齊

10. 舌頭沒有力氣，吞嚥異常，容易嗆到

11. 吃飯挑食或吃飯慢

12. 血氧低、睡不好、疲倦沒精神、注意力不集中

13. 長期口呼吸與睡眠呼吸中止症有密切關聯，間接提高心臟疾病、中風等猝死疾病

許雯婷補充，若以上情形複數出現，有時是交互影響，而非直線因果關係，但若重疊太多，就代表嘴巴呼吸對生活品質與健康影響越大。