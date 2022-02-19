根據《美麗島電子報》搶先曝光的2月國政民調，總統蔡英文的支持度為57.3%、滿意度57.0%；另外該民調也公布政黨好感度，民進黨好感度為51.5%度，國民黨則以28.2%的支持度吊車尾。

李正皓18日在《關鍵時刻》節目中公布美麗島電子報最新的政黨好感度，其中民進黨的好感度為51.5%、國民黨好感度為28.2%、民眾黨39.8%；他並透露，依該民調所做含時力在內四政黨數據中，國民黨現在變成最後一名。主持人劉寶傑則指出，最重要的是，國民黨的反感竟然有60%。(民進黨反感度為40.3%、民眾黨為37.7%)。

李正皓分析，總統蔡英文的支持度為57.3%、滿意度為57.0%，也就是說，一個政黨的黨主席民調有多高，政黨被拉起來的民調就會有多高，這是合理的情形。

另外，該民調也同時公布2月「信任指數」，侯友宜以72.8%領先，較2021年12月增加2.1個百分點；賴清德62.0%，居第二名，增加2.2個百分點；蔡英文53.9%，位居第三，增加3.0個百分點；柯文哲50.3%，位居第四，減少0.5個百分點；朱立倫34.4%敬陪末座，減少0.9個百分點。