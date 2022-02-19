紐約原油期貨今天下跌，投資人權衡烏克蘭的地緣政治緊張局勢，以及伊朗原油投向市場的可能性

紐約市場西德州中級原油的3月期貨價格下跌69美分，收在每桶91.07美元。

倫敦市場北海布倫特原油的4月期貨價格上漲57美分，收在每桶93.54美元。（譯者：徐睿承）1110219

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