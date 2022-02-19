投資人權衡烏克蘭局勢 美國原油價跌 09:282022/02/19 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 紐約原油期貨今天下跌，投資人權衡烏克蘭的地緣政治緊張局勢，以及伊朗原油投向市場的可能性 紐約市場西德州中級原油的3月期貨價格下跌69美分，收在每桶91.07美元。 倫敦市場北海布倫特原油的4月期貨價格上漲57美分，收在每桶93.54美元。（譯者：徐睿承）1110219 陸港觀盤－港股成交額減少 反映投資者保持觀望 股價指數期貨贏家專欄－俄烏情勢緊張 電子股恐承壓 #投資人 #權衡 #烏克蘭 #局勢 #期貨價格 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 俄全面核武演習 烏籲盟軍別入境 04:102022/02/19 話題觀察 俄要美退兵 中國稱北約東擴才是問題 04:102022/02/19 話題觀察 「我們不需要西方軍隊駐紮」 烏克蘭總統曝關鍵原因 08:082022/02/18 國際 G7領袖下週進行視訊會議 烏克蘭危機列為重要議程 21:562022/02/18 國際 社評／兩岸都要認真避戰 04:102022/02/19 焦點新聞 俄烏若開戰 Fed恐無力救市 04:102022/02/19 全球財經 地緣政治風險升 金價上探2000美元 04:102022/02/19 財經焦點 俄入侵烏克蘭找藉口 迫害俄語也成理由 23:252022/02/18 國際 陸重申 解決烏克蘭危機需重回新明斯克協議 14:002022/02/18 國際 櫃買中心籲券商 強化資安 04:102022/02/19 證券．權證 美國指控 俄羅斯要為烏克蘭銀行遭網攻負責 07:322022/02/19 國際 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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