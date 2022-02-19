北市林森北路一家酒吧，情人節凌晨發生一起酒客衝突打架案件，27歲邱姓男子仗著酒意跑到隔壁桌挑釁，引發21歲何姓、25歲孫姓男子不滿，拿起酒杯就往邱男砸去，導致邱男眉角受傷濺血，店家見狀趕緊報警，警方迅速將動手一方共8名客人全部帶回偵辦。

警方調查，邱男當日與朱姓友人到酒吧喝酒，凌晨4時許，喝茫的邱男跑到隔壁桌嗆聲挑釁對方，該桌8名客人中，何男與孫男氣不過，拿起酒杯猛砸並動手毆打邱男。

店家見狀立刻上前制止，連忙報警並將邱男帶到廁所避風頭，發現他的右眉角被玻璃割傷，何、孫等8人則趁隙一哄而散。

警方將邱男送往馬偕醫院救治包紮，在酒吧附近盤查3名酒客到案，並通知其餘5人到案說明，何、孫兩人供稱，是邱男不斷以言語挑釁，所以才氣得拿酒杯砸他，而喝醉的邱男事後稍微清醒，卻忘記自己是遭誰毆打，呈現斷片狀態。警方訊後，依妨害秩序罪嫌將8人送辦。