拜登：普丁已決定入侵烏克蘭 鎖定基輔為目標 06:462022/02/19 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國總統拜登。(圖／美聯社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國總統拜登今天指出，他相信羅斯總統普丁（Vladimir Putin）已決定入侵烏克蘭，然而仍有外交斡旋空間。他預期俄羅斯最近幾天就會行動。 拜登表示：「我們有理由相信俄軍正準備入侵，並打算下週攻擊烏克蘭。」 他說，美國認為俄羅斯將以烏克蘭首都基輔（Kyiv）為目標。（譯者：徐睿承）1110219 未見實質撤軍 美德籲俄拿實際行動降溫 俄烏戰事一觸即發 歐美股市震盪 #拜登 #蒲亭 #決定 #入侵烏克蘭 #幾天 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 拜登斷言這幾天俄烏開戰 專家爆老美1驚天陰謀 12:092022/02/18 財經 正妹職災截肢僅賠10萬 遭冷血嗆「最後死的是妳」踢群組 13:212022/02/18 社會 俄烏若開戰 韓示警供應恐斷鏈 04:102022/02/18 全球財經 加強北約東翼 德軍增援部隊抵立陶宛 13:532022/02/18 國際 1分鐘讀財經》拜登1句話搞死美股 台積電、聯電ADR崩殺 08:372022/02/18 財經 蕭茲訪俄 普丁釋善意 拜登疑撤軍？歐美股震盪 04:102022/02/17 財經要聞 拜登一口咬定俄國將出兵烏克蘭 手握情資「未來幾天發動攻擊」 03:352022/02/18 國際 抗中俄 傳拜登擬2023財年提7700億美元國防預算 12:032022/02/17 國際 拜登咬定俄國將出兵 法盛投資預測三種情境 14:382022/02/18 財經 俄稱撤軍美國存疑 中法德關切 04:102022/02/17 話題觀察 舉3數字證明 學者：普丁目的並非入侵烏克蘭 23:502022/02/18 國際 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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