美國總統拜登今天指出，他相信羅斯總統普丁（Vladimir Putin）已決定入侵烏克蘭，然而仍有外交斡旋空間。他預期俄羅斯最近幾天就會行動。

拜登表示：「我們有理由相信俄軍正準備入侵，並打算下週攻擊烏克蘭。」

他說，美國認為俄羅斯將以烏克蘭首都基輔（Kyiv）為目標。（譯者：徐睿承）1110219