你平時都愛喝哪種咖啡呢？國外研究發現，你經常點哪種咖啡，可能和心臟健康有關。

南澳大利亞大學的研究人員根據英國生物銀行中將近40萬人的數據，檢視他們的慣常咖啡消費量，並與其收縮壓、舒張壓、心率數據做比對。

結果發現，比起一般健康成年人，有高血壓、心絞痛和心律不整的人喝咖啡時，選擇低咖啡因咖啡或完全不喝咖啡的可能性更高，這也意味著，心血管健康與否，會下意識影響到個人對於咖啡的選擇。

南澳大學精確健康中心主任赫佩根（ElinaHyppönen）認為，這可能是一種保護性遺傳機制的結果，因為每個人喝咖啡的原因本就不同，有人為了提神、有人喜歡咖啡的香味，但其實人們都沒有注意到，身體會下意識地根據自己的血壓高低來調節攝取咖啡因的安全水平。

也就是說，比起不喝或少喝咖啡的人來說，喝大量咖啡的人，基因上對於咖啡因的耐受度比較高，相反地，不喝咖啡或喝低音啡的人，更容易受到咖啡因的不良影響，也更容易罹患高血壓。

因此她建議：「如果你的身體告訴你不要多喝咖啡，請聆聽它的聲音，因為它的建議可能更符合你的健康狀況。」

●從咖啡看個性

除了基因影響咖啡喜好之外，隨著個性不同，每個人嗜喝的咖啡種類也大異其趣。臨床心理學家德瓦斯拉（Ramani Durvasula）曾針對1,000名咖啡飲君子進行觀察，依個性特質分為：內向、外向、有耐性、完美主義、溫暖、警覺、敏感、喜愛社交等類型，並分析受試者對咖啡的偏好。

1.黑咖啡

嗜飲黑咖啡的人直來直往，喜歡以簡馭繁，有耐性，有效率。性格沉靜、可能較為情緒化，處事有時流於唐突，且我行我素。

2.拿鐵

喝咖啡喜歡加糖、奶、鮮奶油的人可說是暖女、暖男。他們會將手邊事情放下、慷慨花上自己的時間幫助他人。不過他們花在別人身上的時間太多，常疏於照顧自己。

3.低咖啡因、加豆漿，或其他特調咖啡

喜歡量身訂製咖啡的人是完美主義者，注重保健，會在咖啡的調製上做健康的選擇，相當注重規章與秩序。然而，控制慾強、過於拘泥細節使他們容易憂慮。

4.即溶咖啡

隨遇而安，有閒適性格，不拘小節。但太過鬆散的後果是有拖延傾向，也不善規劃。

5.調和式咖啡

能接受不同種咖啡豆混合使用的人喜愛嘗試新鮮事物、熱衷交友，想像力豐富。但有些小孩子氣，時而便宜行事。

研究者強調，個性與咖啡之間不宜全然畫上等號，向來喝黑咖啡的人也可能買一罐調和豆的即溶咖啡，總是點拿鐵的人或許是腸胃使然，多數人的生活中同時存在數種咖啡。