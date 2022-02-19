這幾年來，營養學界才「洗白」雞蛋易引起中風風險的壞名，但最新歐洲人的研究卻發現，雞蛋攝食過量會增加出血性中風的風險，但增加膳食纖維攝取則有助降低缺血性中風風險。

●雞蛋吃太多，出血性中風的風險增加

這項收集包括丹麥、德國、希臘、意大利、荷蘭、挪威、西班牙、瑞典、英國等九國，共近42萬名歐洲人的分析發現，每天雞蛋攝取量增加20g，發生出血性中風的風險增加25%，但若是每天膳食纖維攝取增加10克，缺血性中風可降低23％。

這項研究分析平均追蹤長達12.7年，分析受檢者有關飲食、生活方式和病史、社會人口因素的調查，追蹤期間有4281例缺血性中風、1430例出血性中風。

分析發現，每天攝取200g的水果和蔬菜，可降低13％的中風風險，纖維攝取量增加10g，發生缺血性中風的風險會降低23％。但每天雞蛋攝取量增加20g，出血性中風的風險增加25%；一般雞蛋大約60g，多吃一顆，風險更高，提醒愛吃蛋的人注意。

●專家這麼說

台北榮民總醫院神經內科主治醫師陳世彬表示，過去吃蛋的疑慮是擔心膽固醇過高，會增加缺血性中風或心臟病的風險，但這個研究卻發現吃蛋過多會增加出血性中風的風險，和一般認為膽固醇過低和出血性中風相關性強的觀點不同。他分析，可能是膽固醇過高發生血管硬化，先引起高血壓而發生血管破裂的風險。

陳世彬認為，增加膳食纖維可降低中風機率是預想得到的結果，而吃蛋的問題，還是要回到個人是否有腦心血管風險而定。

雖然也有研究認為吃蛋有助改善高膽固醇問題，但如果本身的膽固醇很高、血壓和血糖也高，就要注意蛋的攝取量、蛋的烹調方式，也會對心血管產生不良影響，健康人一天吃一顆蛋沒問題，烹調方式最好採低油、水煮方式。