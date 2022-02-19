寒流來襲！全台18縣市發低溫特報，台中以北下探9度、馬祖更一度預報只有4度。但這還不是最冷的時候，「比乾寒流威力更強」，氣象專家吳德榮指出，明天到下周一清晨，很有可能成為今年冬天以來最冷的一波，平地最低溫下探7度！北部高溫也只剩12度，加上雨勢不停歇，濕冷程度更叫人無奈。

喊了好一陣子的冷氣團大軍，沒想到揭開真實身分後，竟然是寒流，中央氣象局不囉嗦，昨天先發布低溫特報，範圍直接畫出台南、花蓮以北，約三分之二個台灣，僅高雄、屏東、台東、澎湖不在低溫預警範圍內。

寒流搭配水氣，全台濕冷3天，這個周末記得做好保暖。（資料照）

今起3天寒流壓境，氣象局指出，台中以北有機會出現9度低溫；不只氣溫驟降，氣象局另加碼大雨特報，北北基又濕又冷。吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，今早出晚歸者要注意！各地氣溫：北部15度降至9度、中部11至20度、南部13至24度、東部12至24度。

吳德榮指出，根據模式模擬，明天及下周一清晨這段時間，「本島平地最低溫將降至7度左右」，是今年冬天以來最冷的一波。他補充，台北氣象站有機會降到10度以下，北部民眾也不用太期待白天高溫回升，「最熱」差不多12度。

下周一白天各地持續有雨，儘管寒流減弱、氣溫略升，但在降雨影響下，體感仍濕冷。中高海拔山區在這個又濕又冷的周末，都有機會下雪。